為強化校園師生健康，北部各縣市自行購買疫苗為教師施打，但基隆並未跟進，基隆市教師職業工會反應，盼能將教師納入公費流感疫苗施打對象，對此，教育處表示，將評估相關可行方案，並協助教師施打疫苗。

氣候逐漸入秋，將是流感傳染的高峰期，基隆市教師職業工會表示，教師因工作所需，要長時間待在校內密閉空間，與學生近距離接觸，若校園防疫出現破口，不僅教師的健康受到威脅，也會加劇學生、家長間傳染風險。

基隆市教師職業工會指出，台北市、新北市、桃園市與宜蘭縣政府自購公費疫苗，為高中至小學教師施打，但基隆市政府卻未能同步，呼籲市府將教師列入公費流感疫苗施打對象；對此，教育處表示，除了尊重衛福部評估外，將持續建請中央將所有教師納入公費對象，市府也會就相關可行的方案，協助教師施打流感疫苗。

教育處說，目前教師符合公費疫苗對象為，50歲以上成人、高風險慢性病人、罕見疾病患者及重大傷病患者、孕婦及6個月內嬰兒父母等，採取與學生一起隨班施打，減輕相關單位負擔，至於沒有符合規範的教師，會編列預算請衛生局向中央申報，讓教師都有疫苗可以施打，未來也會研議相關政策。

(中時 )