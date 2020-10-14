劉俊謙（左）跟蔡思韵在片中各有情感激烈爆發的戲碼。（光年映畫提供）

香港電影《幻愛》入圍今年金馬獎3項大獎，導演周冠威及男女主角劉俊謙和蔡思韵14日接受台灣媒體越洋連線採訪，聊到兩位主演因戲結緣，在拍完電影後成為男女朋友，問周冠威有沒有在片場發現兩人愛的火苗？他竟說：「兩人拍完這部片，會在一起是很自然的事情。」

周冠威表示電影探討兩人情感的連結，有些劇組團隊工作人員就告訴他，如果這部片拍完他們兩人沒有在一起，那這部片就是失敗的，劉俊謙表示自己沒有用小手段追求對方，兩人是很自然的交往，笑說：「現實沒有那麼戲劇化。」蔡思韵則強調：「我們不是因為假戲真做，而是拍攝時互相了解對方，拍完才在一起。」至於兩人有沒有往婚姻之路邁進？女方害羞說：「跑題啦。」

劉俊謙入圍本屆金馬最佳新演員，但因為工作無法來台，也不敢多想拿獎，蔡思韵倒是覺得他很有贏面，在公布入圍名單時也守著直播，有替他跟劇組感到高興，而自己被列為影后遺珠，她坦言：「覺得能跟一些很厲害的前輩們放在一起比較、一起角逐就很榮幸，當演員的路很長，以後還有更多好的作品拿出來給大家欣賞。」電影15日在台上映。

(中時 )