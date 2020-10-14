大陸央視「焦點訪談」節目披露4起台諜案具體細節。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今表示，大陸偵查機關已經按規定將涉案人員關押地點等情況通知家屬，並為涉案人員聘請了律師。對此，陸委會表示，與國台辦既有之聯繫機制，已要求確保相關人員之司法權益，及同意家屬赴陸探視。

陸委會表示，對於相關案件之處理，政府係優先考量保護個案安全與尊重家屬意願，盡力提供協助，亦均透過兩岸司法互助協議聯繫窗口、海基海協兩會管道以及陸委會與國台辦既有之聯繫機制，要求中國大陸說明相關人員所涉罪名、關押地點、釐清案情與告知偵審進度，同時也要求確保相關人員之司法權益，及同意家屬赴陸探視。

陸委會稱，對於已向政府尋求協助的案件，目前政府相關機關均有持續與家屬保持聯繫、掌握案件發展、並提供法律諮詢等協助，未來家屬如有提出赴陸探視之請求，政府也會提供必要的協處。

(中時 )