鳳林西瓜農今向議長張峻陳情，盼協調縣府開放生雞糞作基肥，縣府則說明立場。（花蓮縣議會提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮大西瓜受市場歡迎，因瓜農偏好使用生雞糞作基肥，提高土壤肥力及果實品質，但衍生蠅害及臭味，常引發居民抗議，今年已有瓜農被開罰。不過鳳林鎮西瓜產銷班今天向議長張峻陳情，希望敦促縣府透過輔導作法，讓瓜農繼續使用生雞糞做為種瓜的肥料，以免明年栽種僅剩「小西瓜」，斷絕花蓮大西瓜的生路。

花蓮西瓜盛產、品質好，瓜農依照經驗，普遍認為用生雞糞施肥的瓜「較大、較甜」，但臭味、大量蒼蠅孳生的問題，連年引發附近居民抗議，近年經農政單位輔導，嘗試進行腐熟雞糞肥的示範田試種，取代生雞糞。瓜農反應不一，有人贊成支持，也有瓜農反彈。

環保局副局長饒瑞玲表示，環保局的職責是處理流程末端的環境衛生污染防制等問題，一向是以輔導為主，只有在屢勸不聽的情形下，不得以才開單處罰，如果能依規定以土覆蓋或埋在土下30公分，能有效排除蒼蠅孳生情形，希望瓜農能夠配合規定，或配合採用熟雞糞或新型替代肥料，對於環境衛生的維護應能有更好的效果。

農業處科長黃得榮指出，經農業改良場等單位的研究後發現，熟雞糞替代生雞糞並沒有問題，在成本上不會比生雞糞貴多少，至於新型替代肥料預期將有政府提供補貼，肥力效果不差，成本也不會很貴。

產銷班員則指出，花蓮的西瓜是和雲林西瓜直接競爭的對手，他們的西瓜也是使用生雞糞，台東的釋迦也是使用生雞糞，其他縣市都沒有說要禁用生雞糞，花蓮沒必要率先禁用自廢武功，把花蓮品質好的西瓜廢掉，拱手把西瓜產業送給其他縣市。

張峻表示，鳳林鎮西瓜栽培面積達900餘公頃，鳳林西瓜的果碩瓜甜早已聞名全國，這些得來不易的美譽，都是靠瓜農的每一滴汗水所開展出來的，希望農政單位輔導，在每一場說明會的召開，務必傾聽農民的心聲。

(中時 )