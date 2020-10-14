國民黨政策會執行長、立院黨團總召林為洲雙十國慶提出「改黨名」，引起黨內爭議。國民黨今天中常會中，多位中常委要求黨不能躁進，「尤其黨務主管、立委不能為了自我表現，造成親痛仇快」；不過新任的青年團總團長陳柏翰獨排眾議，認為改黨名並非不可討論。

據悉，林為洲因立院衛環委員會要質詢陳時中的甲級動員，並未出席中常會，因此多位資深中常會說話相當「直白」。有與者形容，其實大家也知道林很賣力，但看得出多位中常委很不認同林近幾次作法有如打「自傷拳」，因此會中才出現許多不滿、差點就「公幹」林為洲的情形。

據指出，有中常委指當初立院黨團提出「台美復交」公決案，他就接獲不少黨員反映，批評黨是「引火自焚」，還質疑國民黨為何不用「中華民國與美復交」，是否要跟著台獨走？這次改黨名的風波也是如此。也有中常委強烈要求黨中央必須約束黨公職人員對外發言權，尤其要有大我、小我的意識，不得輕率發言後，再說是個人意見，否則身為立院黨團總召，一再造成自己及所有同志的努力，為了一場自己造成爭議而白費，以致親痛仇快，非常不值得。

也有中常委附和，認為擔任黨職就不能躁進，為了自我表現，造成黨內爭議、外界批評。

不過新任青年團總團長、中常委陳柏翰認為，改黨名是過去不敢面對的深層問題，如今並非不可討論，也可找出更符合現代價值的空間。

據悉，江啟臣並未對中常委的意見做出裁示，迅速結束中常會，趕赴立院質詢陳時中。文傳會主委王育敏受訪說，江早已定調，改黨名之事不在改革議程中，也不是現在要討論的議題。

(中時 )