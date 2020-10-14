蘋果2020年5G旗艦機iPhone 12系列終於在台灣時間14日凌晨發表，搭載台積電5奈米製程的A14 bionic處理器，較競爭對手最快智慧型手機晶片相比，CPU 和 GPU 速度多出最高達 50％。跟競爭對手相比，蘋果整整晚了1年才推出5G智慧機，能否搶攻大陸市場，還是與華為禁令相關。

據《路透》報導，陸媒《財經》實施的問券調查顯示，有9269 人表態將購買iPhone 12，有約1萬人表示不會購入iPhone12，目前5400 人還在考慮是否購買。目前大陸於16 日開始預購iPhone 12，售價落在4999~11899 元人民幣，相較於鄰近國家來說，售價明顯較高。甚至有部分的網民認為，他們將等待月底的華為Mate 40系列5G旗艦機發表後，決定是否購買iPhone12。

面對5G時代來臨，iPhone 12 Pro與 iPhone 12 Pro Max 支援目前智慧型手機最多的5G頻段，但僅美國版機型支援毫米波（mmWave），理論上下載速度有望達4Gbps/s。iPhone 12 Pro機型還能透過智慧方式評估 5G服務是否在使用時才使用，用來平衡數據用量、速度與功率，來延長電池續航力。

研調機構 Canalys負責追蹤大陸智慧型手機市場的Nicole Peng 表示，在大陸5G不只是高階功能，可以說是必備的。隨著iPhone 12系列亮相，Canalys把Q4大陸市場iPhone 出貨量上調至年增 14%，較原本的年減1%可說是大幅上修。

面對大陸智慧型手機龍頭華為，美國禁令導致華為海外銷售狀況大幅受限，甚至市之後的產品無法取得晶片來源，讓華為的銷售部門面臨困境。華為也在近期正式宣布，10月22日舉辦Mate40系列線上發表會，這是禁令以來首次發表新產品，該款產品所搭載的麒麟9000晶片，同樣委由台積電5奈米製程，台積電雖在7月16日法說會上坦承，將在9月14日之後不再供貨華為，根據市場消息評估，最後台積電給出約880萬顆，市場也靜待2款處理器效能表現如何。

不過，華為新機無法使用GMS服務，也成為華為的硬傷，只能期待華為移動服務（HMS）生態如何與手機作業系統搭配，端看消費者是否買單。

(中時新聞網)