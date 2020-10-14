苗栗縣政府結合大千綜合醫院14日舉辦「長照給栗、照護千力」宣導，規畫「護智咖啡館」讓病友及家屬放鬆紓壓，並呼籲社會大眾重視失智症議題。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府結合大千綜合醫院14日舉辦「長照給栗、照護千力」宣導，規畫「護智咖啡館」讓病友及家屬放鬆紓壓，並呼籲社會大眾重視失智症議題。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府結合大千綜合醫院14日舉辦「長照給栗、照護千力」宣導，規畫「護智咖啡館」讓病友及家屬放鬆紓壓，並呼籲社會大眾重視失智症議題。（何冠嫻攝）

失智症患者隨老年比率而增加，需投入大量人力與資源照顧患者，14日苗栗縣政府結合大千綜合醫院舉辦「長照給栗、照護千力」宣導，透過咖啡、懷舊音樂演出與小短劇，讓民眾對失智症有正確的認知及對疾病的重視，並安排失智長輩擔任咖啡店店員，讓失智長輩延緩退化、增加自信。

縣府長期照護管理中心與大千綜合醫院14日推出「護智咖啡館」，結合David House咖啡屋現場準備咖啡及點心，以及街頭藝人表演懷舊歌曲，更有失智長輩擔任店員，苗栗縣副縣長鄧桂菊與大千綜合醫院院長徐千剛等人參與宣導，引導照顧者分享照顧經驗及資源運用，讓民眾從不同角度感受面對失智症時的照顧問題，進而增加照顧技能，提升生活品質。

大千綜合醫院神經內科醫師林奕夫表示，隨失智症人口持續攀升，民眾除應提升對失智症的識能外，也要學習降低失智風險的趨吉避凶策略：多動腦、多運動、多社會互動、多採地中海飲食、維持健康體重，並且避免三高、抽煙、頭部外傷及憂鬱，以降低失智風險。

縣府長照中心主任林采勳指出，失智症照顧常讓家庭照顧者身心俱疲，為幫助照顧者減輕壓力，提供照顧專業、交通接送、輔具無障礙環境改善及喘息服務，民眾如有需求可以撥打1966專線，將由專人為您服務。

徐千剛表示，為協助失智病人及家屬，大千成立失智症共同照護中心，提供醫療、護理、復健、營養、社工、心理等服務，另大千慈善事業基金會也提供家庭照顧者支持性服務，包含照顧資源連結、情緒支持、照顧技巧、臨時替代服務等，讓照顧失智家屬能得到心理與實質支持。

(中時 )