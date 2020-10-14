蘋果推出全新的iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max，共太平洋藍、金、石墨及銀 4色。（翻攝直播畫面）

蘋果推出了專業級的Pro系列包括iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max，定價3萬3900元起，明（16日）起晚上8點陸續開放預購。（蘋果官網）

全新的iPhone 12系列4款新機的相機都作了大升級，原深感測、廣角和超廣角鏡頭都具備夜間模式，就連縮時攝影也能使用。（蘋果官網）

蘋果終於在今（14日）凌晨於網路發表了全新的5G的iPhone 12系列，此次更特別分開了2個系列，分別為親民系列的iPhone 12 mini、iPhone 12，以及專業Pro系列的iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max，鏡頭及晶片都全面提升之餘，更終於推出了果粉等待以久的磁吸式MagSafe無線充電新功能及系列周邊，而且蘋果表示因著環保及消費者習慣改變的原因，此次配件將也不再附上充電插頭及Lightning耳機，不過台灣定價卻成為了此次引起熱議的話題。

雖然此次iPhone 12 Pro系列的定價，可是比去年iPhone 11 Pro系列的2款手機都來得便宜，因為規格上入門級的都升級為128GB，可價格都便宜上2000元，但因著近日美金狂瀉跌破28的關口下，iPhone的美金訂價就與台灣定價大有差距，像最便宜的iPhone 12 mini 美金定價699元起，相對台幣則為2萬元左右，但台灣定價卻差上近4000元，而頂規的iPhone 12 Pro Max美金定價為1099元起、台幣約31600元，台灣定價更是差上逾6000元，而且新一代iPhone更因改附USB-C對Lightning充電線，等如大家都要多花錢再買新的充電插頭或轉接頭，讓台灣網友大喊「我們是盤子嗎？」

(中時 )