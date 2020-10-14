張景嵐14日出席格蘭菲迪12年天使雪莉上市發表會，以一襲性感火紅禮服熱情現身，V領剪裁搭配開高叉設計展現曼妙身材。聊到品酒，張景嵐透露自己酒齡比較短，最近才剛開始學喝威士忌，現在酒量大概可以喝到兩小杯威士忌。

張景嵐透露自己酒品很好，因為每次喝完酒就直接睡覺，所以也沒有發酒瘋、斷片或是喝到吐的經驗。由於自己的喝酒「扣打」較少，喝酒的場合也會選擇在家或朋友家。張景嵐坦言自己會「喝得比別人慢」，等到朋友已經開始醉了，再慢慢調整速度，也因此常常照顧醉酒朋友。

張景嵐呼籲女性朋友在外喝酒，一定要好好保護自己，她提到在喝酒場合，大概會知道哪些人開始喝茫，想借酒裝瘋毛手毛腳，自己會假裝去上廁所，「若有人對妳手來腳來，其實現場的人也會觀察到說，妳是可以被這樣對待，所以之後喝酒，妳就給自己增加了這個機會，要是一次機會都不給別人的話，久了，人家也會知道說，妳沒有辦法，也沒有這個扣打」。

張景嵐14日出席格蘭菲迪威士忌品牌新品發表會。（格蘭父子提供）

張景嵐與格蘭父子大中華區總經理周學文14日一同出席上市啟動儀式。（格蘭父子提供）

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