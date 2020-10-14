林志穎日前為媽媽林金花瓣七十歲壽宴，霍建華、林俊傑等演藝圈至交都是座上賓，林心如14日為TVBS信望愛永續基金會擔任愛無限公益大使，被問及老公霍建華與她的初戀林志穎竟有如此深厚情誼？她笑說，林志穎媽媽生日那天，她在上班拍戲所以缺席，不過他們兩個本來就有共同的朋友，最早是他們有事要互相詢問就交換了微信。對於這樣的關係被誇「典範」，她也笑回：「那麼久了，都是小時候的事情！」

林心如進一步透露，林志穎也有到他們家吃飯，會帶小孩一起來跟她女兒玩，那對雙胞胎5歲多，比她女兒大一歲多，「不過他們來的那天，我也剛好上班不在家，我回去時，他們已經差不多要走了」。顯然老公與初戀對象早已建立起自己的哥兒們好交情，就算她不在場也能自得其樂。

她最近忙拍新戲《華燈初上》，就讀的世新大學上海碩專班也開始上課，感嘆一天48小時也不夠用，由於她不希望缺席率太高，拍攝前已先跟劇組請假，讓她上完課再回去拍戲，拍完戲下班的時間才留給老公和女兒。為了把握跟女兒相處的每一段珍貴時間，她說早上會盡量先送女兒去上課、自己再去拍戲，有時等夜戲的空檔，即使只有一小時，她也會趕緊回家陪女兒吃飯，「不然我拍完戲回家，她都睡了」。

為TVBS信望愛永續基金會擔任愛無限公益大使

她感嘆現在是跟女兒最可以很親密相處的時候，「但我卻很忙，覺得有一點愧對她，所以一有時間就會盡量花時間陪她」。她以前手機都是開鈴聲，生完小孩後，手機才改關靜音，所以大家都知道如果找不到她，就是在家陪女兒玩或陪她睡覺。

今天的募款記者會選在新北市盲人重建院舉行，讓在《還珠格格》、《地下鐵》都曾扮演過視障角色的林心如特別有感觸，林心如表示，拍《還珠格格》時，有450度近視的她刻意拔掉隱形眼鏡，讓眼前畫面呈現模糊失焦狀態，當時就體會到眼睛看不見真的會對生活帶來很大的影響與衝擊；拍《地下鐵》時， 她還把家裡的燈關掉、閉上眼睛走路摸索，徹底體驗失明後的辛苦生活。

林心如除了喊出「一人一點力 愛就大無限」口號，要募集民眾的愛心，將溫暖送到全台20家最弱勢的社福機構，幫助數百名受助對象度過艱困的時期，活動現場，也在募款目標金額1,500萬的象徵支票上簽名號召，宣告《分享 愛無限》募款活動正式起跑！

(中時 )