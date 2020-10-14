桃竹苗水情吃緊，作物灌溉大受影響，尤其苗栗縣頭屋鄉明德水庫蓄水量跌至21％，除減壓供水外並將實施停灌，恐將影響作物收成。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真）

今年為56年來首次豐水期無颱風，桃竹苗水情拉緊報，14日頭屋鄉明德水庫蓄水量跌至21％，除了實施減壓供水外，縣內2000公頃稻作也將停止灌溉。

根據經濟部水利署水庫即時水情資訊，明德水庫蓄水量僅剩21％，預估可撐19天。由於明德水庫農灌供水佔7成、民生佔3成，農田水利署苗栗管理處今年6月已評估水情不佳，8月17日採「灌4休4」輪灌，8月20日啟動20口抗旱井，支援每日約2萬立方公尺用水，並也將執行稻作停灌。農田水利署苗栗管理處長謝福弘指出，中港溪主流域灌溉區1250公頃、明德水庫灌區810公頃，約2000公頃將公告停灌，至於農民補償，將由中央公告後實施。

苗栗縣劉姓農民表示，如今公告停灌雖無奈但也沒辦法，桃竹苗面臨缺水就共體時艱，但期待政府給予的補償措施，能有效照顧到農民的損失。由於苗栗市農業灌溉少部分來自水庫，用水多引用後龍溪，湯姓農民指出，公告停灌雖然影響不大，但因為近期無有效降水，水情吃緊，引用後龍溪的灌溉溝渠水位也可見明顯下降，而2期稻作結穗後用水不大，但會出現空包彈情況，對收成也是一大損失。

(中時 )