最近台積電的股價連兩日創收盤價的新高，昨日以每股462元及市值11.98兆元，寫下台股的新紀錄。而台積電(2330)的線上法說會，將於明(15)日下午登場，我認為這場法說會，只會有兩種結局，第一種，台積電會透露出「大利多」！第二種，台積電會透露「超大利多」！

簡單來說，我認為法說會只會釋出更加正面的訊息，原因很簡單，就是台積電的第三季表現真的超出預期的好，第三季營收3,564億元，季增14.7%與年增21.6%，改寫單季新高，比原公司財測好上5至7個百分點，這代表台積電的接單熱度超出公司原先的計畫安排，先前業界預估台積電的資本支出是190億美元，我個人獨家認為，台積電明年的資本支出還會再往上調升。

明年5奈米有望貢獻台積電近三成的營收，是2021年業績的最大推力，而3奈米會再是2022年的重點，主要會來自蘋果與英特爾的CPU處理器訂單，現在還有外資券商預估高通與AMD也會成為台積電2022年新進製程的大客戶。台積電的技術領先程度與較佳的良率控制，使得台積電在半導體地位屹立不搖，所以接下來的法說會訊息，怎麼看都會是大利多，被進一步地確認是哪種利多而已。

另外，我之前在此的專欄也提過，輝達Nvidia之前爆出的RTX3080顯示卡閃退事件，提高未來三星失去顯示卡相關訂單的可能性，就像2015年蘋果發表iPhone6S後，發現三星代工的處理器晶片比台積電的慢，耗電量也比較高，往後就讓台積電獨吃蘋果單一樣，所以台積電一直虎視眈眈，等著對手犯錯。

我在個人社群也不斷強調，在台積電創紀錄的同時，你會看到不管是台積電的ADR還是台股的台積電，外資都持續在挹注資金，所以對於台股權王的影響力會越來越大，連帶相關的設備概念股，尤其是台積電在3D封裝上，推出的3DIC整合方案與3DFabric平台，這些設備商都會雨露均霑，投資人應該一併留意。

儘管台積電耗時15日才完成填息，但完成填息的事實代表投資人繼續給台積電比讚，而下一步就是挑戰突破前高。台積電的ADR價格已經連續創下歷史新高價，以新台幣匯率29來計算，換算價格已經來到520塊，與今天的收盤價459塊相比，有超過13%的溢價，而費城半導體指數也突破歷史新高，所以對於台股來說，大盤指數與台積電雙雙再創歷史新高，大盤突破13031點與台積電越過466.5塊，絕對是早晚的問題！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時新聞網)