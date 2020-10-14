百貨周年慶全台開打，擁面積最大、人口最多的新北市，在百貨最分散前提下亦以鞏固社區主顧客為最大目標；永和比漾廣場周年慶來店禮有別於其他同業IP商品，連續四年大送台灣出產好物，今年前四日準備每天送有機青菜、全檔還有天天送百年老店香油、醋等。

全台人口最多城市新北市超過400萬人次，大型百貨業包括遠百、環球、比漾等集中人口最多的板橋、中、永和等區，近年更新增汐止遠雄、林口三井outlet、淡水將捷、樹林秀泰、京站新店小碧潭與甫開幕的新莊宏匯廣場等，其中環球購物中心包括板橋、中和、A8、A9與台北南港店均自上周國慶連假起開打周年慶，整體人潮與業績帶動近10％成長。

而永和比漾廣場周年慶將於15日登場，根據前一周預購發現服飾業包括男女裝均有兩位數成長，而家用家電等業績亦表現不俗，化妝品超強回饋2000送200，而服飾業首四日則強攻2000送300，最高回饋率逾23％，估計可望帶動全檔業績上看3.4億元，成長5.2％。

比漾廣場總經理周寶文指出，比漾定位社區生活中心，所以除了近年來積極改裝以符合在地主顧客需求，就連每年兩大檔包括母親節、周年慶等來店禮也創新思維，把台灣好物直接送給主顧客會員，過去每年周年慶都會送「台灣冠軍米」，今年除了柴米油鹽，還把新北市極具故事的輝要有機蔬菜，周年慶首四日每天都送500包，第二波還要送三芝季節蔬菜筊白筍等，成為雙和地區居民的好鄰居。

至於板橋大遠百則啟動預購，預計22日開打周年慶，板橋大遠百指出，截至9月止整體業績仍有些許差距，在祭出高回饋下，板橋大遠百周年慶目標26億元，尤其強攻精品、化妝品與 家電家用力拚全檔增長10％；板橋大遠百去年營收首次突破百億大關，為遠百全台第二家百億大店，今年目標仍力拚超越去年上看105億。

(工商 )