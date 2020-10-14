市場傳出，國賓影城將在今年底撤出環球購物中心中和店？國賓影城今（14）日回應，國賓在中和環球購物中心租約的確將在年底到期，長久以來與購物中心合作關係良好，也持續看好中永和市場發展，國賓目前正在爭取續約中。

據了解，環球購物中心先後兩次向影城業界提出公開招標案，也有主動接觸威秀、喜樂時代等影城，討論過可能的合作條件，環球購物中心在搜集資料後，目前內部評估中。

國賓現有14個影城據點，其中11個位於百貨商場。業界表示，環球購物中心中和店據點位置不錯，加上中永和人口密集，國賓中和店有七個影廳，含無障礙座位共1,368席，疫前在集團內票房收入都排名前列。

國賓表示，疫情導致好萊塢娛樂大片紛紛延檔，今年國賓影城來客數都大減，僅在好萊塢大片「天能」回復到過去的五成，之後回落到過去的兩、三成水準。

由於新冠疫情衝擊影城市場，在仍看不到盡頭下，整體產業狀況不明，特別是好萊塢排片狀況也未塵埃落定，目前影城業者對於投資新設據點都謹慎，許多投資案甚至都在重新評估中。

(工商 )