吉川愛未大尺度辣照起底，原來她曾是寫真偶像。(取自推特)

吉川愛未在床上擺出性感姿勢，火辣身材登上雜誌。(取自日網)

表情誘人。(取自日網)

日本汽車駕訓班正妹教練吉川愛未，日前因為接受當地媒體採訪，憑著超甜美的可愛笑容，一夕爆紅，讓不少日本網友直呼想再考一次駕照，連吉川愛未本人也坦言沒想到來了這麼多學生。

京都一間駕訓班正妹教練吉川愛未，打破外界認為駕訓班都是大叔教練的刻板印象，憑著一張甜美臉蛋，還有一笑就會露出的可愛小虎牙笑容，成為日網近日熱烈討論的人氣正妹，網友暴動留言「想再考一次駕照」、「想讓她坐我旁邊」、「感覺很香」、「可愛，我現在就去京都」。

不過吉川愛未隨即也被網友起底出昔日穿大尺度高衩泳裝的各式辣照，意外發現她的驚人身分。原來吉川愛未以前曾是寫真偶像，由於新冠肺炎疫情關係失業，讓本來就對車子有興趣的她，乾脆轉職成為駕訓班教練。

對於吉川愛未昔日驚人事蹟曝光，當然再次掀起日網另一波討論，「學生報名肯定蜂擁而至吧」、「能穿泳衣上課嗎」、「可以見面的寫真偶像」，一致大讚這位美女教練真的太犯規啦。

(中時新聞網)