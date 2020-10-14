台南市山上區公所今年首度舉行長青歌唱比賽，由陳進富（左四）以一首浪子心奪冠。（台南市山上區公所提供／劉秀芬台南傳真）

慶祝重陽節，台南市山上區公所今年活動很不一樣，首度舉行長青歌唱比賽，邀請區內65歲以上的長輩一展歌喉，還有76歲的老農也來參加，14位參賽者各有特色，還有專業的評審提供演唱技巧建議，讓大家期待明年能繼續舉辦。

山上區公所14日舉行｢山上區第一屆長青歌唱比賽｣，特別邀請台南應用科技大學音樂系教授陸一嬋，以及台南市歌唱藝術協會理事長宋亭萱擔任評審，專業的講評讓長者在歡唱之餘也能學習新歌唱技巧，比賽結果由65歲的陳進富以一首浪子心奪冠。

山上區長余基吉表示，希望藉由這次活動為契機，讓歌唱能變成社區長輩的休閒活動之一，期待未來的參賽人數及規模都能更加擴大，也希望長輩多利用各里皆有的卡拉ok設備，聯絡彼此感情，讓里活動中心成為休閒好去處。

此外，公所與國際獅子會合作，將於10月24日席開50桌，舉辦重陽節敬老暨鑽石婚表揚餐敘，屆時也將邀請這次比賽得獎者於餐敘活動中表演，讓大家過個很愉快又健康的佳節。

(中時 )