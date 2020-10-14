兩岸情勢緊張，相關議題引發熱議，有人好奇「美軍有沒有可能在台灣駐軍」，網友則翻出過去立法院質詢影片，曾有立委爆料樂山雷達基地裡有美軍人員，且美國在台協會（AIT）去年也證實，台北辦事處一直有美國現役軍人。

PTT網友好奇，有沒有可能某一天，美軍突然在台灣駐軍。有鄉民表示「其實早就已經駐軍了」，並翻出2016年立委高金素梅質詢時任行政院長林全之提到，2004年我對美採購UHF長程預警雷達，雷達基地就是樂山空軍基地，錢是我們出的，但整個雷達的基地從建造到管理使用，「全部都是美軍」，且只適用美國法律，每年還要付7億管理費給美國，批此軍購是「喪權辱國」。

2019年AIT台北辦事處首次證實，該機構多年來一直有美國現役軍人，「自從2005年來，美國政府向AIT派駐的人員就包括現役軍人，包括陸軍、海軍、空軍和海軍陸戰隊成員」，但沒有穿軍服，也未透露有多少軍人進駐。

蔡英文視導樂山雷達站，影片中可見有美方人員跟隨。（圖／摘自軍聞社影片）

此外，總統蔡英文昨（13）日到樂山雷達站視察，在總統府公布的視導影片中，出現美方人員，這也是政府首度公開美方人員進駐樂山站。

對此，空軍表示，樂山陣地部署之雷達系統，係我方循軍售向美採購之高科技裝備，照片內美籍人士係依我方需求，由美原廠依約派遣之專業技術代表，提供維修服務，協助系統順利運作，以確保裝備妥善，鞏固我空防。

對於美軍駐台與否，網友則表示「你就看川普有沒有真的來台灣囉」「來駐軍應該不會免費吧，肯定要花錢的捏，還是兩岸保持冷靜」「中美斷交前就有駐軍，斷交後也沒有全撤」「假議題，本來就有的東西」。

(中時新聞網)