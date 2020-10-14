《Thymesia ： 記憶邊境》可是台灣稀有的高完成度3D RPG作品，更是相當高水準的獨立遊戲，絕對不會比現今主流的RPG遊戲遜色。（極度邊緣提供）

《Thymesia ： 記憶邊境》2位遊戲創辦人光研究角色的動作技術，就已經花了2年的時間，才能達到角色流暢且華麗的動作。（極度邊緣提供）

在主流的遊戲世界中，3D動作角色扮演RPG遊戲因著背景故事的豐富、角色打鬥的動作流暢、畫面華麗且細緻等原因，向來是眾多玩家熱愛的類別，也因著創作的條件及門檻相對較高，需要的技術也不是一般的遊戲創作者能達成，因此3D RPG類的遊戲在台灣獨立遊戲創作圈中並不常見，所以由「極度邊緣股份有限公司」花了3年多的時間打造出的《Thymesia ： 記憶邊境》，就引起了不少討論，開發者Ross Huang就分享到，其實2位遊戲創辦人光研究角色的動作技術，就已經花了2年的時間，也笑說：「一開始加入的團隊成員，真的都是憑興趣，以及對遊戲的熱情才能走下去。」

因著RPG遊戲最講求的，正是遊戲的故事背景設定及人物操作的流暢度，《Thymesia ： 記憶邊境》的創辦人因著熱愛研究動作技術的流暢感、美術等興趣下，花了2年的時間才打造出人物的流暢操作，在網路發表過後就引來了網友的認同，從而才開始集結更多的工作人員來打造更完整的Demo，Ross表示當初創辦人花了將近1年的時間，才找齊所有的開發成員，也幸好有了Demo才能得到創夢市集新創加速器的第一筆資金，成立了工作室，他回想道：「當初大家都是工作之餘，另外再義務幫忙，後來工作室真正成立後，大家也毅然辭去原本的工作，加入新的工作室，希望一起能更專注為這款遊戲努力。」

而《Thymesia ： 記憶邊境》是以歐洲十八世紀、黑死病毒作背景參考，從而延伸出來的虛構世界觀，畫面可是以黑暗幻想的美術風格作賣點，加上主打的操作手感，以及角色流暢且華麗的動作，在戰鬥過程中角色不僅動作結構完整而流暢，就連場景隨著戰鬥而造成的破壞效果也完美的呈現，充分呈現出動作技術的研究成果，可是台灣稀有的高完成度3D RPG作品，更是相當高水準的獨立遊戲，絕對不會比現今主流的RPG遊戲遜色。

正因如此也讓Ross認為，儘管當初有段時期需要把正職的薪水，投放在工作室以作開發，但此次的計劃的確是非常稀有的經驗，因為2位創辦人光為了研究動作技術就需要2年多的時間，正是因為開發門檻很高，「目前雖然遊戲要到明年才上市，還沒有回報，但在台灣很難找到同樣背景、規格的團隊，所以我們可是一開始起跑點都已經比較好，加上我們都是熱愛遊戲的創作團隊，能夠做到自己喜歡的遊戲，可是相當珍貴及難得的經驗。」

不過也正是RPG遊戲的開發門檻相當高，相對需要的資金或支援也比較多，過去政府與資策會除了有提供開發補助金與定期舉辦課程以外，還有如工業局與創夢市集舉辦，與美國知名遊戲媒體The MIX合作舉辦線上媒合會，讓台灣獨立遊戲團隊能與多間知名國外發行商線上對談，「這是就算沒簽約，也能得到一些專業的回饋、建議，對台灣小團隊來說是很難得的機會。」

而Ross也認為此次資策會舉行的Digital Taipei展會中，特別打造了臺灣原創獨立遊戲展區，就是對台灣獨立遊戲的小團隊來說，是相當重要的活動，「遊戲只要有多一點曝光的機會，就會吸引更多投資者及玩家，所以此次我們也將在展覽中推出全新的試玩版本，是從去年電玩展後至今首次登場的全新試玩版本，當中會有更多新的場景及敵人，希望大家可以來親自體驗。」，而他更透露預計最快今年年將公布，根據主角及世界觀去設定獨特的戰鬥系統等玩法，讓玩家好好期待一番。

(中時 )