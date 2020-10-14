距離美國大選投票僅剩不到三周，大選結果勢必牽動全球金融市場、經濟與貿易的走向，不過專家警告，目前金融市場似乎低估大選結果出現爭議難產的風險。

貝倫堡銀行首席經濟學家史麥丁（Holger Schmieding）表示，美國政治是歐洲經濟當前面臨的「重大風險」，若美國大選結果爆發爭議將引發「嚴重的不確定性與敗選陣營的支持者上街舉行大規模的示威抗議」。

史麥丁指出，「如果在關鍵的搖擺州投票結果差距甚小，那費時的郵寄投票開票作業就可能成為決定結果的關鍵，這將導致大選結果延後出爐，甚至可能引發法律訴訟與其他複雜的變故，最後選舉結果可能由最高法院裁決。」

史麥丁認為，「一旦出現此一狀況，很可能會對全球金融市場與信心造成衝擊。」

盛寶銀行首席經濟學家傑克森（Steen Jakobsen）也表示，金融市場確實低估美國大選爆發爭議的風險。

他指出，「我們擔心美國大選是近幾十年來所見過最大的政治風險。」傑克森並列出到明年1月20日總統就職前可能出現3種情境：選舉結果出現爭議難產，機率高達5成；民主黨候選人拜登大勝，機率有2成5；川普連任成功，機率也是2成5。

根據NBC所做的全美最新民調，拜登的支持度領先川普超過10個百分點，在已登記的選民中，拜登的支持度達52.2％，表態支持川普的僅41.6％。

史麥丁認為，即便最後由民調領先的拜登勝出，對歐洲經濟與金融市場而言恐怕也是一大挑戰。

他表示，「若大選結果是民主黨大獲全勝，美國可能加稅與擴大對勞動市場的規範，進而抑制美國經濟成長，並對出口導向的歐洲經濟帶來衝擊。」

史麥丁指出，拜登當選總統後可能取消川普的減稅政策，除了進一步加稅外，還會採取擴張性的財政支出政策，「許多觀察家都認為此一發展對於美國和全球的經濟與金融市場是負面的利空。」

(工商 )