大潮州人工湖還有水時，第一沉澱池「湖光山色」的美景。（潘建志攝）

全國第一座地下水補注湖－大潮州人工湖，2018年完成第1期工程後，近2年來已挹注5至7千萬噸水源至地下含水層。今年汛期已結束，人工湖的水全數滲入地底，「湖光山色」美景不在，想欣賞湖景的民眾只能等明年。

屏東林邊溪水進入沖積扇時為礫石地型，因透水性極佳，溪水大量滲入成為地下伏流水。1923年日本水利工程師鳥居信平在林邊溪上游建造了「二峰圳」，透過隧道、暗渠、明渠打造「地下堤堰取水工程」，引林邊溪水一路流到下游農場。

大潮州人工湖就是向二峰圳「致敬」的工程，它在汛期時開放進水閘門，將林邊溪水一路引進調節池、第一沉澱池、溢流堰、第二沉澱池，溪水在此下滲到地底，成為伏流水並補助屏東平原的地下水。

大潮州人工湖同時具有國土保育、防洪、保水、觀光等效益，不過有半年以上時間，人工湖都是沒有水。縣府水利處表示，人工湖是為了要補助地下水，強調水能迅速滲到地底，所以觀光效益只有豐水期時才有。

人工湖第1期工程經費約14.1億元，縣府初步評估，無論是取輸水效果、入滲效率與補注水量都很可觀，具有顯著成效；水利處後續將推動第2期人工湖250公頃開闢規畫，預計打造第三、第四、第五沉澱池。

完工後預估每年可於林邊溪上游引地表水約1.5億噸補注地下水，地下水位可上升至11公尺，除了可涵養地下水資源，更能減緩屏東沿海地區地層下陷、海水入侵問題，並防止地下水鹽化。

(中時 )