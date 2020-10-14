7月底過生日的鍾瑶，每年都會為自己的生日規劃定立一項任務與新目標，熱衷運動也喜歡挑戰各種學習的她，一直想考個跟海洋或船相關的證照，左思右想後、加上朋友推薦，「考取帆船執照」就成了鍾瑶今年送給自己的生日禮物！

鍾瑶表示，前陣子發現很多朋友去龜山島看牛奶海都是「駕帆船」去的，碰巧跟金鐘獎攝影袁緒虎導演聊到此事，便想說「乾脆去學這個吧」！但帆船教練很驚訝、還一直不斷跟她確認「真的是要考這個嗎？台灣人很少學這個耶」，然她一旦立定志向堅持學習並計畫考取證照，還拖著好朋友一起去報名，「後來才理解到原來帆船運動需要整個團隊合作，有人須負責掌舵、有人要顧風向、有人控帆船角度等，是需要很多人合力完成。在海面上操控帆船的學習，對我們都是一個全新挑戰、第一次接觸」。

一向熱衷水上運動、也擅長潛水的鍾瑶，笑說自己以前很少待在「水面上」，常掛在嘴邊的一句話是「我不是在拍戲，就是在水裡」，今年因疫情影響，戶外、下海的人激增，「所以我反而想試著往反方向走，於是今年我接觸更多森林、往深山走。水上運動也有繼續，但多在海平面以上」。

鍾瑶學駕帆船。（群星瑞智提供）

她笑說，小時候連自己搭兩站公車都不敢，沒想到長大變成到處跑！她從小是個「城市人」，一直都在城市中長大。大學時接觸到一群衝浪的朋友，才開始去溪邊玩、嘗試跳傘、高空彈跳，開啟了鍾瑶對大自然的「狂熱」。她笑說：「我從小其實有點內向，但我又覺得自己有點好動症。我可以很靜下心來看書，但當我結束一段靜態活動後，一定又會想跑出去玩、家裡待不住的個性。」自覺小時跟長大個性差很大的她試著自我剖析：「應該跟工作帶給我的成長有關，可能開咖啡店跟客人接觸、拍戲接觸的團隊工作、跟媒體互動聊天等，也讓我變得個性比較開朗活潑。」

鍾瑶說，走進大自然、接觸新事物，確實讓自己心打開，讓她在城市裡的工作、與自己的生活與心靈，較能有所區分與調整，身心靈各方面都更健康。她認為運動是養成一種自律的習慣與必要，「加上演藝工作多少需靠外在，所以維持運動、健身、保養體態都是很必要的。且若有一天遇到水域活動相關工作，自然就不是問題囉！因為我會潛水，所有很多需要水下的工作與劇情，自然就會找到我。」

(中時 )