露比蘿絲為角色吃了不少苦。（双喜提供）

「女殺神」來了！露比蘿絲（Ruby Rose）在新片《奪命守門人》中演出海軍陸戰隊退役成員，返鄉當起高級公寓門衛，卻遇上飾演東德傭兵首腦的尚雷諾（Jean Reno），兩人鬥武又鬥智，全片有許多在狹小公寓格鬥、火拼的刺激場景，堪稱是年度爽片大作。

露比蘿絲的「女殺神」養成過程當然非一蹴可幾，她生於澳洲墨爾本的一個單親家庭，教父則是澳洲原民拳擊手，早年因參加澳洲「Girlfriend」模特兒選秀大賽而展露頭角，曾擔任多個時尚品牌的澳洲代言人並參與主持《澳洲超模生死鬥》。

而後露比蘿絲轉戰演員，出演《惡靈古堡：最終章》及影集《勁爆女子監獄》聲名大噪，更參與數部經典動作電影的要角，包含《惡靈古堡：最終章》、《限制級戰警：重返極限》及《捍衛任務2：殺神回歸》。近期最為人所知的角色則是美國超級英雄動作冒險電視劇《綠箭俠》、《蝙蝠女俠》。

同樣由模特兒出道，進而改行當「女打仔」的女星不少，像是奧斯卡影后莎莉賽隆（Charlize Theron），曾演出《瘋狂麥斯：憤怒道》、《不死軍團》等作品，一展拳腳好功夫，還有《X戰警》系列的珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）、《惡靈古堡》系列女主角蜜拉喬娃維琪（Milla Jovovich），都與露比蘿絲有類似的成長軌跡。電影16日在台上映。

(中時 )