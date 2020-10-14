新冠肺炎不止，居住在淡水女子本月4日從美國回台後，不遵守居家檢疫規範，幾乎每日都外出，甚至還搭乘大眾運輸工具，警方、防疫人員前往女子家中要求女子不得外出卻遭她拒絕，衛生局表示，依規定裁罰20萬，14日晚間已強制將該女移送至集中檢疫所。

據了解，該女子本月4日回台，家住在淡水一處有集合式社區，她不遵守14日居家檢疫規定，幾乎天天都外出還不戴口罩，甚至還搭乘大眾運輸工具，附近鄰居看不下去打電話舉報。

該女12日晚間7點多又擅離住所，經電子定位系統通報，警方、里長及公所人員抵達現場訪視後，一夥人在該女居住之大樓入口處發現該女，經規勸後女子晚間11點多才願意返家。防疫人員13日上午再次造訪並聲明相關檢疫規定，但該女態度強硬，拒絕集中檢疫。

衛生局人員、警方14日前往女子淡水家中，將她強制移送集中檢疫所；衛生局表示，該案外出超過2小時，而未滿6小時，依規定裁罰20萬，後續調查若發有有其它重大違規情節，將再加重裁罰。

(中時 )