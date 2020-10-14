這已經是一個什麼都可以跨界的年代，時尚可以跨足美食，美食可以跨足化妝品，那你又有沒有想過遊戲也能跨到專業咖啡界去？由「遊戲貴族工作坊 Game Nobility」打造的《晴天咖啡館》，正正是結合戀愛、文字及精品咖啡而打造的一款戀愛PC遊戲，主要負責人兼製作人黃名廷就表示，希望透過遊戲讓世界各地玩家，可以看到更多的台灣，「遊戲中有經營咖啡館的部分，當中更融合了多種台灣的在地元素，希望玩家可以了解台灣在地文化之餘，也能了解屬於台灣的咖啡文化。」

黃名廷因著自己喜歡煮咖啡的緣故下，對於咖啡有著深度的研究，所以啟發了契機去創作《晴天咖啡館》，他覺得現在不僅迎來第三波的精品咖啡潮，台灣的咖啡文化也正在起飛，拉花、 手沖、烘焙都已經出現了台灣得獎者，而透過遊戲去讓玩家了解咖啡文化，正是另一種較軟性且親近的方式，在遊戲中打造了沖咖啡的環節，玩家可因應需求去挑選器具、沖法等選擇，「為了在遊戲中有關咖啡的資料，我們還有特別與3間咖啡店，以及冠軍咖啡師合作，去核對資料的正確性，以打造最真實的咖啡遊戲體驗。」

除了台灣的咖啡文化以外，黃名廷也提到遊戲中也有結合了不少台灣的在地元素，像是遊戲畫面中能看到常見的機車亂停、梅雨季等狀況，還有如台灣家庭對小孩的傳統期待，希望努力讀書、當個穩定上班族等細緻的文化觀念，都一一加入到遊戲之中，「台灣因著越來越多在地化的遊戲，能讓台灣人可以更有共識及歸屬感，而不會一直玩國外或對岸的遊戲，像《晴天咖啡館》更可以向國外介紹台灣的文化特色，以至於咖啡文化，這都是遊戲能夠帶給玩家的背後意義。」

不過，他也坦承這一路走來，最大的困難並不是技術或設計等的問題，而是每個在地獨立遊戲團隊都會共同面臨的資金困難，因為一個遊戲大概都有從十幾到百萬的資金需求，所以當初花了很多心力在克服這件事，「我們遊戲做了近3年來，一直都積極參與各種比賽以贏取資金，還有獲得政府或資策會的幫助及獎勵，加上資策會舉辦的媒合會上去尋找投資人等等，都是幫助了我們一直走下去的方式。」

黃名廷認為台灣的獨立遊戲環境相對友善之餘，在近十幾年期間，獨立遊戲創作的作品及團隊都突飛猛進，不僅是台灣的設計環境更自由、開放以外，更是政府、資策會及不少民間企業都願意幫忙下才能進步，「像當初申請U-start創新創業計畫時，資策會就幫助到我們，提供了不少的資料，加上更多遊戲圈內的媒合會，也有助開發者去成長。」，期待透過此次的Digital Taipei展會臺灣原創獨立遊戲展區中，能夠發掘更多的可能性，讓《晴天咖啡館》能順利在明年成為正式市售的遊戲。

(中時 )