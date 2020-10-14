吳映潔（鬼鬼）推出新歌〈Gugoo Game〉邀來以〈PPAP〉紅遍全球的日本歌手PIKO太郎首度跨海合唱。鬼鬼新歌是洗腦節奏配上簡單易記的舞蹈，還融入俏皮甩馬鞭pose，十分吸睛，鬼鬼誓言要洗腦各年齡階層的粉絲，向來樂於跟小孩相處的她，也希望進攻「兒童界」，帶著小朋友們一起唱跳。

她說：「要從小紮根，想去幼稚園去教小小孩唱跳，我自認跟小朋友很投緣，絕對可以搞定他們，希望之後這個舞步能變全民舞蹈！」而今年31歲的鬼鬼，感情世界滿低調，她與緋聞男友禾浩辰，傳秘戀2年，至今總是以好友互稱對方。被問及未來結後想要生幾個？她笑說：「一男一女湊成一個好，兩個恰恰好。」

此外，她日前拍攝MV，創下首度台、日兩地「雲拍攝」，雖然該曲舞蹈簡單，但她一看到PIKO太郎拍攝的舞蹈影片，大秀流暢舞步外加free style的超強功力，她崩潰：「壓力好大！」並大讚他肢體很靈活，「整個舞感渾然天成，好像舞棍附身，搞得我超緊張，只能不斷大叫，不知情的人還以為我發瘋，但其實是排解壓力的好方式。」

談到2人合作契機，因為PIKO太郎日前把〈PPAP〉改編〈PPAP-2020-〉防疫洗手舞舞曲，鬼鬼當時穿上豹紋睡衣跟著音樂跳，讓PIKO太郎印象深刻。鬼鬼近來發片，在唱片公司促成下，PIKO太郎一口答應，獻出首次海外合唱，讓鬼鬼又驚又喜。

鬼鬼（左）推出新歌，與日本歌手PIKO太郎首度跨海合唱。（avex taiwan 提供）

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