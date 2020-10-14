涉嫌在台殺害女友港人陳同佳日前已透過委任律師向我士林地檢署遞狀，協助陳同佳的香港聖公會教省祕書長管浩鳴今下午被港媒捕捉現身台灣駐港辦事處，估計是為陳和他自己申請赴台簽證。對此，陸委會表示，本案涉及台港雙方管轄權及相關公權力之行使，必須先完成相關法律程序，並由台港雙方政府談好相關事宜，才有陳嫌來台入境問題。

陸委會指出，本案日前士林地檢署已說明收到陳同佳透過其委任律師的遞狀，同時地檢署也再次呼籲，本案基於事實調查之所需，港府應務實回應早先我方提出之司法互助請求，並協助早日將犯嫌繩之於法，具體實現司法正義。

多家港媒報導，管浩鳴親赴位在香港金鐘力寶中心的台北經濟文化辦事處，被媒體拍到手上拿著一疊文件，逗留10分鐘後離開。管手上拿著的文件內有護照，相信是陳同佳及他本人申請赴台的文件，管則說來台灣辦事處「有點事」，並未證實是否與簽證有關。

(中時 )