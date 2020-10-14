久旱不雨，苗栗縣柑橘類傳出災情，頭屋鄉北坑地區的柑橘類果實開口笑，落果滿地，農家心疼盼政府啟動補助。（巫靜婷攝）

久旱不雨，苗栗縣柑橘類出現災情，頭份、頭屋、通霄、苑裡等地的帝王柑，因灌溉水源不足，或是突逢大雨使果實水分調節不佳，發生裂果或落果的情形，農民聲淚俱下表示，整年的收成就靠這次，肥料及栽種成本都已投入，如今血本無歸，盼獲得政府重視，協助辦理天然災害救助金。

頭屋鄉北坑村種植桶柑、帝王柑、珍珠柑、砂糖橘等柑橘類，下個月即將邁入柑橘產季，卻因久旱不雨，柑橘農作出現災情，頭屋有農民連署寫陳情書，指出因氣候異常，生長期雨水少，中秋連假又碰上鋒面降雨，使得原本應該結實纍纍的果園，如今落果滿地，柑橘類開口笑，老農心疼落淚。

巫姓老農指出，自家田園面積約2甲多，光是除草就做了5、6遍，1遍就要4、5萬元，還有噴藥、施肥的成本，現在因氣候異常損失慘重，本錢拿不回，以前2甲地可產3萬斤的柑橘，收入約150萬元，今年最多可能只有3500斤，收入只剩18萬元，根本無法生活，苦不堪言。

縣府農業處農務科表示，目前收到部分柑橘種類有災損，預計本周五會同天然災害勘查小組到頭份、頭屋、通霄、苑裡現勘，目前帝王柑裂果情形較顯著，可能與乾旱有關，但確切原因有待農改場確認，由於縣內柑橘種類較多，是否僅單一品種受災還要調查，其他品種如椪柑、桶柑、茂谷柑等，目前生長情形還好。

卓蘭鎮農會指出，卓蘭鎮種植柑橘類面積約6、700公頃，品種以椪柑、桶柑占多數，近年茂谷柑增加面積，生長時若水分不足果肉會乾，顆粒也會比較小，圓周可能從27公分降至25公分，但目前尚未收到農民反映。

卓蘭鎮農會表示，據了解農民會從灌溉用水區抽水灌溉，水源以鯉魚潭水庫為大宗，或是抽上游的大安溪水澆灌，沒有噴灌施設者就等下雨。不過經濟部14日召開旱災緊急應變小組會議，決議對桃竹苗地區停止供灌，農務科對此則表示，柑橘大多種在山上，停灌影響不如水稻嚴重。

(中時 )