「2020年線上印尼臺灣形象展」於今(14)日正式開始，展覽呼應印尼政府智慧城市、建立海洋軸心及印尼工業4.0等發展政策，結合臺灣優勢產業及印尼發展政策規劃展出六大主軸，包含智慧城市與工業4.0、健康醫療、新創電商、清真臺灣、生活時尚及觀光與文化。

印尼政府正積極推動智慧城市及工業4.0的計畫，而資通訊設備更是臺灣的優勢，也是臺灣出口印尼占最大宗的品項，臺灣可以在印尼進步發展的路上扮演關鍵的助攻者。本次展覽計有132家參展商線上參與，將與278位買主在線上進行588場雲端洽談，目標瞄準印尼的產業升級商機與龐大的內需市場。

本次線上展覽亮點之一，在展覽首日舉辦一場由臺灣及印尼的專家與產業先驅進行線上「領袖對談」，討論後疫情時代企業面臨數位轉型的作法與商機。除數位轉型專家外貿協會董事長黃志芳外，印尼西爪哇省長(Governor of West Java) Mr. Ridwan Kamil也特別應邀出席，另外，晉弘科技董事長鄭竹明及EZTABLE創辦人陳翰林、印尼Gobel集團執行長Mr. Hiramsyah以及印尼電腦公會主席Mr. Soegiharto Santoso等多位重量級講師也都參與。

黃志芳在對談中提到新冠病毒肺炎疫情雖對經濟帶來了負面衝擊，但也帶來了新的產業機會，包含智慧應用、大數據、人工智慧、雲端運算及5G等產業在疫情的催化下將加速發展，數位轉型對企業來說不僅是選項而是必須。然而，企業在數位轉型時必須首要考慮如何與現有的產品及服務整合，並透過數位轉型孕育新的解決方案，提高附加價值。

萬隆為西爪哇第一大城及紡織重鎮，西爪哇政府更積極打造友善投資環境，發展醫療科技及時尚文創產業，期盼吸引更多國外企業投資帶來產業技術合作。為鼓勵臺灣與西爪哇產業交流合作，展覽規劃多場線上產業研討會，包含「臺灣清真產品發表會」、「疫後新生活-親子生活用品」線上新產品發表會、「紡拓會產品發表會」、「前進新南向-醫療設備暨創新產品商機交流會」及「臺印尼攜手打造大健康生活」，強化台印產業合作。

由於臺灣防疫作戰成績斐然，舉世注目，也使臺灣的醫療實力聲名遠播。本次展覽也趁勢加強推廣臺灣醫療技術與產業。其中由台灣精品辦理的「前進新南向-醫療設備暨創新產品商機交流」研討會，將邀請國內AI醫療領導者廣達電腦來暢談臺灣醫療的數位轉型，同時由5家精品廠商發表最新的醫療產品，推廣臺灣醫療產業創新動能。

另外，「臺印尼攜手打造大健康生活」線上論壇則由9家醫療業者介紹其特色及強項，包括與醫療服務相關的遠距醫療諮詢、白斑症創新治療、高端健檢、放射腫瘤治療旗艦機等，展現智慧醫療全新技術，增進臺印尼醫療合作契機。

線上印尼臺灣形象展是「新南向臺灣形象展2.0」系列活動之一，展覽整合虛擬實境技術及雲端洽談方案，除了全方位展示展品也即時安排參展商與買主媒合洽談。展覽具備「一鍵洽談」創新服務，買主只要在參展上的網頁上輕點一個按鍵，便可以直達展覽戰情室，立即連線參展商安排洽談，不讓商機溜走。一般消費者也可以透過「Buy Now」一鍵連到印尼電商「BliBli」買到臺灣優質產品。

印尼是全球最大的清真市場，需求也極為龐大，本次不少台灣參展廠商產品，以臺灣的傳統飲食習慣，再加以改良成為穆斯林能也能夠同享的清真食品，如富味香食品的純芝麻油及雷士貿易的墨魚粉，也有改良生產技術適應清真認證的美妝產品，更有參展商開發出通過清真認證的益生菌、左旋精氨酸等保健食品，顯示國內企業不斷追求技術的進步開發適合穆斯林的產品。另外，展覽更規劃舉辦線上清真產品發表會，讓印尼民眾及買主了解臺灣極度重視及尊重穆斯林文化，國內清真產業發展蓬勃，更是適合印尼民眾採購及旅遊的好選擇。

(旺報 )