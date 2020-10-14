景凱（6549）繼成功合成治療新冠肺炎的全新化合物新藥TJC-642後，14日也宣布，旗下TJC-265 （autotaxin 抑制劑）小分子新藥與德國默克集團小分子新藥FASN抑制劑在非酒精性脂肪肝炎（NASH）動物試驗，結果正向，目前已規劃在2021年向美國FDA提出一期臨床申請，並啟動國際授權。

景凱是在今年6月與Merck Healthcare KGaA德國默克集團簽訂物質移轉合約，共同合作化合物在非酒精性脂肪肝炎（NASH）治療領域應用的可行性評估。

根據公告，景凱TJC-265與默克小分子新藥FASN抑制劑在非酒精性脂肪肝炎（NASH）動物試驗，其主要指標 NAS+Fibrosis等肝臟切片得分判讀統計聯用上達到最佳療效並具備統計上顯著效果（即P<0.01），在其它次要指標亦皆產生正向藥效。

景凱董事長石英珠表示，透過此次的合作，再次驗證景凱在非酒精性脂肪肝炎領域的專攻技術，已獲世界級藥廠關注及認可。

石英珠說，此合作為國內生技公司首次與Merck藥廠合作，從動物分組測試到結果報告驗證的期間為4個月，由於近幾年景凱在新化學成分（NCE）新藥的開發陸續有亮麗的進展；其中TJC-265（Autotaxin Inhibitor）在諸多臨床前動物疾病模型中展現顯著療效，具有抗發炎、抗纖維化的雙重機制效果。

經過此次與默克的合作，景凱計劃將持續進行TJC-265單獨或聯用開發計畫；並預計2021年向FDA遞出新藥臨床一期 IND申請，另外，也會積極啟動歐美或亞洲市場授權行動。

(工商 )