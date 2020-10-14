外貿協會新南向台灣形象展繼上周越南首發之後，14日印尼台灣形象展登場，呼應印尼政府智慧城市、建立海洋軸心及印尼工業4.0等發展政策，展出智慧城市與工業4.0、健康醫療、新創電商、清真臺灣、生活時尚及觀光與文化等六大主軸，計有132家參展商線上參與，與278位買主在線上進行588場雲端洽談，目標瞄準印尼的產業升級商機與龐大的內需市場。

貿協董事長黃志芳指出，印尼是僅次於中國、印度、美國之後全球第四大人口數國家，人口達2.6億人次，同時也是全球穆斯林人口最多國家，所以此次帶領國內廠商線上參展就是搶攻印尼龐大內需商機；此次線上展覽首日即舉辦「領袖對談」，討論後疫情時代企業面臨數位轉型的作法與商機，黃志芳親上第一線與印尼西爪哇省長Mr. Ridwan Kamil、晉弘科技董事長鄭竹明及EZTABLE創辦人陳翰林、印尼Gobel集團執行長Mr. Hiramsyah以及印尼電腦公會主席Mr. Soegiharto Santoso等多位重量級講師雲端對談。

黃志芳說，新冠肺炎疫情雖對經濟帶來負面衝擊，但也帶來新的產業機會，包含智慧應用、大數據、人工智慧、雲端運算及5G等產業，在疫情的催化下將加速發展，數位轉型對企業來說不僅是選項而是必須。然而，企業在數位轉型時必須首要考慮如何與現有的產品及服務整合，並透過數位轉型孕育新的解決方案，提高附加價值，台灣最擅長的資通訊解決方案強項、甚至在防疫期間異軍突起的國家防疫團隊正符合印尼企業需求。

此外，為鼓勵臺灣與西爪哇產業交流合作，展覽規劃多場線上產業研討會，包含「臺灣清真產品發表會」、「疫後新生活-親子生活用品」線上新產品發表會、「紡拓會產品發表會」、「前進新南向-醫療設備暨創新產品商機交流會」及「臺印尼攜手打造大健康生活」，以助攻台印產業合作。

(工商 )