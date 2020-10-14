40歲趙小僑和52歲劉亮佐結婚3年，視繼子劉子銓（銓銓）視如已出，想幫兒子添弟妹，多次嘗試生子未成功，劉亮佐14日出席公視人生劇展《陽光電台不打烊》活動，劉亮佐坦言嘗試3次試管都失敗，最後1個健康的囊胚會再植入試試，看著怕打針的老婆挨排卵針，心疼「可能會決定要不要繼續，看小僑太辛苦我會不忍心」。

劉子銓演出電影《無聲》獲好評，劉亮佐也讚兒子表演自然，比以前更厲害，「看第二遍電影時，眼淚就掉下來」，很以兒子感到驕傲，不過今年他沒入圍金馬新人被視為遺珠，才發現當年劇組曾幫劉子銓以《你的孩子不是你的孩子》報名金馬新人獎，當年未入圍，用掉一生僅一次入圍新人獎的機會，而今年報名新人獎被駁回，劉亮佐坦言「我非常內疚，有跟他道歉，他知道我們是為他好，反安慰『ok，我沒事』，但我一直記在心裡」。

《陽光電台不打烊》由黃騰浩首度升格當製作人，他和新銳導演洪子鵬二度合作，邀來劉亮佐、林雨葶、黃鐙輝、海裕芬、林鶴軒、莊雨潔主演，加上小甜甜、派翠克、五熊、涂善存、盧彥澤等演出無俚頭喜劇。黃騰說雖沒法給太優渥片酬，但拍攝食宿、演員照顧，製作流程等都有顧上，黃鐙輝是黃騰浩電玩戰友，力挺兄弟「打到骨折也要接演」，海裕芬讚有消夜跟養生餐「拍片10幾年來吃最好的一次」。

《陽光電台不打烊》描述一個夜晚，電台台長陰錯陽差被鎖在儲藏室裡，破產的電台裡有著各懷心事的DJ，加上一個社會菜鳥；在各種荒誕之中，展開搶救電台計畫。18日晚間10時於公視首播。

黃騰浩首度擔綱製作人，14日出席自己作品、公視人生劇展《陽光電台不打烊》媒體茶敘。（公視提供）

黃鐙輝在公視人生劇展《陽光電台不打烊》飾演電台台柱。（公視提供）

林雨葶首挑主演，出席公視人生劇展《陽光電台不打烊》媒體茶敘。（公視提供）

海裕芬出席公視人生劇展《陽光電台不打烊》媒體茶敘記者會，比出劇中的招牌手勢。（公視提供）

公視人生劇展《陽光電台不打烊》14日舉行媒體茶敘記者會，黃鐙輝（左起）、海裕芬、劉亮佐、林雨葶、黃騰浩比出劇中的招牌手勢。（公視提供）

(中時 )