新竹經常被開玩笑是「美食沙漠」，對此，有網友日前卻在網路上透露，朋友提供了一張列了新竹「滿滿美食」的照片，讓他懷疑稱呼新竹是美食沙漠這件事情是不是一場騙局？文章曝光後也吸引許多在地人出來站聲。

一名網友在PTT八卦板以標題「新竹是『美食沙漠』是不是一場騙局？」發文，表示他朋友因為經常耳聞新竹是「美食沙漠」，以及麥當勞是最大贏家等等傳聞，決定到當地視察，沒想到竟發現一切都是胡扯。中午不但品嘗了許多美味小吃如「貢丸湯、米粉、肉圓」還發現一面「美食之牆」，五花八門的選擇根本就是美食天堂，讓原PO不禁直呼「一切是不是都是一場騙局？」

文章曝光後，有眼尖網友發現該面「美食牆」似乎是百貨公司內的樓層美食簡介，認為原PO這篇根本就是酸新竹的反串文，紛紛加入留言「新竹美食盡在巨城」、「巨城裡面沒有麥當勞，當然是美食沙漠」、「巨城設麥當勞其它餐廳就不用賣了」、「請你吃新竹美食麥當勞薯餅」。

但也有不少在地人出面平反「過去是美食沙漠，現在真的不是了」、「沒朋友帶只吃住宿附近的阿宅，再加上新竹東西又不甜，就說人家是沙漠啊」、「一堆活動區域不出金山街光復路，整天美食沙漠的臭酸宅」、「新竹有兩種人，一種是只能吃麥當勞自爽的廢物仔，一種是能到餐廳吃好料的正常人，所以啦你是哪邊？」、「新竹舊城區比較好找好吃的」。

(中時新聞網)