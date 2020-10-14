因該路段正在進行施工，部分進行車道縮減，疑似是最後方車輛，未注意車前狀況，向追撞坡及到前方車輛。（消防隊提供／吳建輝彰化傳真）

今天晚間6點18分台76線彰化路段18公里處，由東往西方向發生一起4車連環追撞事故，共有6人輕傷，緊急送往醫院急救，經檢查後都無大礙，警方表示，初步了解疑似是最後方車輛未注意車前狀況，連續追撞前車，但詳細的肇事原因還有待調查釐清。

消防局第三大隊長施順仁表示，消防隊6點20獲報，6點34分抵達現場，發現現場有4部轎車發生追撞，共有6名駕駛含乘客受傷，有部分人員已自行脫困，癱坐在路邊，大部分都意識清楚，在現場進行簡單清創後，分別送往彰化醫院及員林基督教醫院救治。

施順仁表示，受傷的６人，有４名大人２名小孩，分別有手、腳及腹部疼痛情況，其中一名３歲男童，則有臉部擦傷，所幸送往醫院後皆無大礙。

國道警方表示，因該路段正在進行施工，部分進行車道縮減，疑似是最後方車輛，未注意車前狀況，向追撞坡及到前方車輛，提醒用路人行駛國道或快速道路，應保持安全距離，避免因車速過快減少反映時間，造成無法彌補之後果。

(中時 )