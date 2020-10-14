新冠肺炎仍持續在全球各地肆虐，甚至連足球明星C羅也慘遭「毒手」。為防止疫情進一步擴散，世界銀行宣布已批准120億美元(約新台幣3502.8億元)的融資，協助全球111個發展中國家購買並分配安全而可靠的疫苗。

「半島電視台」14日引述世銀聲明，這120億美元是世銀提供的1600億美元(新台幣約4.67兆元)系列計畫中的1個子計畫，其目的為打擊新冠肺炎疫情在發展中國家的擴散。

報導中指出，「世界衛生組織」(WHO)與「新冠肺炎疫苗全球取得機制」（COVAX）將充分運用這筆經費，讓受援國家能夠更多元地取得與分配疫苗。透過挹注大筆資金，「等於向研究單位與製藥工業發出訊號」，進而讓發展中國家可取得安全且有效的新冠肺炎疫苗。

此外，這筆資金也能協助各國進行篩檢與治療，也對疫苗供應鏈的管理與後勤有所裨益。

世銀的「新冠肺炎緊急應變計畫」已協助全球111個國家，新一輪的資金有助於這些發展中國家更穩定的取得安全疫苗。總裁馬爾帕斯（David Malpass）表示，世銀正積極擴展快速取得的方法，以解決新冠肺炎的急迫性，好使發展中國家能公平地取得疫苗。

馬爾帕斯強調，加強運輸系統與疫苗的安全有效性，對於遏阻疫情大流行卓有成效，同時也讓因疫情而陷入災難性經濟與財政危機的國家，重新復甦。

眾所周知，疫苗的開發與投入使用對於阻止新冠病毒的大流行至為關鍵。目前新冠肺炎已造成逾100萬人死亡，3800萬人感染，數百萬人失業。不幸的是，包括嬌生與禮來2家美國藥廠，在研發疫苗過程都極盡顛簸。

(中時新聞網)