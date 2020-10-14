陳偉殷相隔3300天重回日職，加盟羅德後今日對上樂天金鷲首次先發，雖然已經一年多沒有在正式比賽登板，陳偉殷仍繳出6局失2分的優質先發表現，可惜的是隊友打線熄火，羅德最後以1比4落敗，陳偉殷也承擔敗投，他接受日媒訪問時坦承賽前很緊張，丟出第一顆球以前腦袋一片空白。

陳偉殷此戰主投6局用88球，被敲7安、失2分，另有4次三振，自責分率3.00，其中6局上半被全壘打王淺村榮斗敲出陽春炮，為第31號全壘打，樂天因此將分數超前成2比1，讓陳偉殷退場時為敗投候選人，「我非常緊張，對我來說是相隔很長一段時間的先發，所以面對首名打者時腦袋一片空白，直到投出第一球進到好球帶後才冷靜一點。」

雖然陳偉殷說自己相當緊張，不過他面對首名打者3球就讓對手三振出局，前3局也僅被敲1安，他上一次在正式比賽中登板，是去年9月28日還效力馬林魚時後援，已經相隔1年多，前一次先發則是2018年9月26日，這是他睽違2年後再度於高強度比賽中先發。

陳偉殷受訪時表示，「前3局感覺不錯，但一度有壞球走在前面的狀況，導致球數落後，自認相當可惜，會再修正這個缺點，下次先發會再更謹慎，希望能繳出更優質的表現。」

陳偉殷雖然今年年年中被水手釋出，不過在台灣的期間不斷維持體能及訓練，保持投球手感，也維持續航力，才能在短時間內將身體強度提升到面對高張力比賽，雖然今日承擔敗投，但以這麼長時間沒先發的情況來看，陳偉殷表現可圈可點。

(中時 )