學生製作以「元至明錯金銀帶輪羊尊」為範本，所設計的羊尊迴力車。（六嘉國中提供／張毓翎嘉義傳真）

學生製作以「元至明錯金銀帶輪羊尊」為範本，所設計的羊尊迴力車。（六嘉國中提供／張毓翎嘉義傳真）

至今走訪各地的「故宮創客魔幻列車」，嘉義地區首先造訪嘉義縣六腳鄉六嘉國中，雙方合作的創客課程為採用「元至明錯金銀帶輪羊尊」為範本，所設計的羊尊迴力車國寶教案，另還有手作善本古籍智慧遙控情境燈等教案，盼深化學生對故宮器物、書籍等文物的認識，同時學習整合科技的知識。

國立故宮博物院「故宮創客魔幻列車」2018年啟航，由台北出發前往各縣市偏鄉城鎮、非山非市的國中小，預計2020年底服務將達150所國中小，讓因距離、時間，而較少接觸故宮文物、華夏文化的學子們，透過國寶STEAM（科學Science、科技Technology、工程Engineering、藝術Art及數學Mathematics）活動，體驗文物藝術的創新與魅力。

「故宮創客魔幻列車」14日巡迴到六嘉國中。校方表示，此系列課程包括以清代的紀昀四庫全書為例，結合紅外線知識的善本古籍智慧遙控情境燈，也有以春秋的青銅樂器子酥鐘為範例，認識青銅器紋飾美學，並結合藍芽功能製成子酥鐘藍芽喇叭；學生們藉此發掘故宮千年文物魅力，教師們亦獲得寶貴的交流經驗。

(中時 )