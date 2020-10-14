今（14）日在新莊球場進行的中信兄弟、富邦悍將之戰，1局下富邦第3棒林益全瞄準中信先發投手廖乙忠的變化球，揮棒打成中左外野平飛二壘安打，送回一、二壘的隊友張正偉、李宗賢，有2打點進帳，生涯第1000打點達成，成為繼張泰山、林智勝、彭政閔之後中職第四人。

張泰山生涯打點1338、林智勝1122、彭政閔1096，除了「大師兄」林智勝仍是現役球員，其他兩人都已退休。而下個月滿35歲的林益全狀況仍在顛峰，38歲的大師兄近況則不甚理想，目前是在養傷，大致上來，只要假以時日，林益全應可取代前三人，成為中職史上的「打點王」。

林益全在1局下擊出2分打點二壘安打，達成生涯1000打點里程碑。（陳怡誠攝）

第3局下林益全再度上場打擊，獲得四壞球上一壘，不計打數。第4局下是這場比賽第三度上場，結果打出內野滾地球出局，也是其職棒生涯第5000打數，中職史上排名第七。

此外，昨天林益全擊出本季第22發全壘打，生涯累計193轟超越「恰恰」彭政閔，躍居中職史上第三人。

(中時 )