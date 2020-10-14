渣打國際商業銀行發布2020年第四季全球投資展望，表示無論是川普或者是拜登當選總統，都難以改變美元持續走弱的跌勢。因此相對看好歐元、澳幣、英鎊和人民幣等主要非美貨幣後續表現；同時也因為弱勢美元格局，加上市場避險情緒與需求仍未消退，持續為金價表現提供支撐，預期未來6到12個月金價有機會高於每盎司2,400美元。

渣打指出，指出近來部分風險事件導致金融市場波動，但就長期而言，經濟活動數據穩健、企業盈餘展望好轉，財政與貨幣政策將進一步寬鬆，皆有助經濟前景復甦反彈，預期走過2020年的風險與震盪後，可望在明年迎來樂觀前景；建議投資人可審慎評估利用市場修正分批彈性佈局。

渣打銀行財富管理總處負責人陳太齡表示，「2020年第四季末仍有許多值得關注的焦點，包括疫情發展、美中緊張情勢、美國總統大選等變數，都牽動金融市場前景，預期到年底前全球市場將在事件風險與投資情緒改善之間拉鋸。近來新冠肺炎病例再度攀升，尤其歐洲地區已重啟封城的可能性，這將影響股票和企業債等風險性資產的上揚走勢，然而，經濟基本面改善、企業盈餘展望好轉皆是支撐前景看好的有利因素。」

全球矚目的美國總統大選即將登場，渣打銀行認為無論結果是誰勝選，寬鬆貨幣方向不變，財政救市措施也會延續，加上全球經濟將持續轉強，在選後仍會呈現復甦走勢。唯一必須留意的是，倘若民主黨「大獲全勝」，意即同時拿下總統與參衆兩院多數席次，則川普先前實施的減稅政策將面臨被推翻的可能，以及對加強產業監管等措施，則可能對金融市場產生負面影響。

至於該如何布局？渣打銀行透過渣打集團全球風險控管部門，長期嚴格監管各產業的信用風險變化，嚴選相對安全具潛力的債券標的，除了提供多種標的、到期年限與不同計價幣別的多元商品供投資人選擇，更連結渣打集團全球平台資源，為投資人打造具價格優勢、債券報價不內含手續費的公開透明銷售機制，協助投資人妥善完成資產多元佈局。

(中時 )