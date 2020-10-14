因病除役！軍校生罹鼻咽癌4期 苦熬42次化療重生淚謝父母

就讀國防大學的軍校生李元亨，今年3月確診罹患鼻咽癌第4期，晴天霹靂般的消息，讓年僅20歲的他相當震驚。李接受《中時新聞網》專訪，分享化療心路歷程，更感謝親友不離不棄陪伴及包容負面情緒。

李元亨受訪談及罹癌做化療的心路歷程。(照片/游定剛 拍攝)

給人健康、陽光形象的元亨，過去時常流鼻血的他卻不以為然，在校體檢時，竟發現身體有異狀，便至大醫院做檢查，抽血檢驗時，被測出血色素及血比容不足，醫師更用內視鏡在他鼻腔內，發現有塊惡性腫瘤，便離開軍校，積極進行化療。

李元亨秀出化療時所做的人工血管。(照片/游定剛 拍攝)

「我還年輕，怎麼會遇到這種事?」等待檢驗報告的2周，思緒相當混亂，元亨上網搜尋有關鼻咽癌的資料，發現自身情況都相符，自己已做好心理準備。確診後隔天立即住院，開始一個禮拜的分期檢查，包括電腦斷層、腹部超音波等，回憶起化療所產生，雖只鼻咽癌第4期初期，但腫瘤已侵犯許多部位，從腦、眼睛到淋巴腫大。進入放療過程中，每周一至五早上，做了共36次的放射治療。

原就讀國防大學的李元亨，因罹患鼻咽癌第4期，便積極進行化療。(照片/李元亨 提供)

元亨談到治療所產生的副作用，一開始喪失味覺並缺少甜味，慢慢地口腔黏膜破爛，這時進食嘴巴就會很痛、很困難，這些都還不打緊，他更透露，化療後脖子會越來越黑，像是燒焦的感覺，然後開始破皮，上頭還會有一顆顆水泡，待水泡破掉後，不僅吃東西，連穿衣服都感到相當痛苦，化療副作用則是噁心、反胃，最痛苦的就是，想吃東西，卻吃不下，想睡覺，卻睡不著，身心所飽受痛苦煎熬，這是外人無法體會到的。

元亨將化療過程拍成影片作紀錄。(照片/李元亨 提供)

回憶起，某天與家人晚餐時間，飽受病痛折磨的他，向家人怒斥表示「我真的快受不了，我真的很想要放棄」當時父親則回應「大家都這麼努力在照顧你，你一直說你要放棄?」，身心俱疲幾乎瀕臨崩潰狀態，元亨便拿起水瓶往地上重摔。

元亨感謝親友一路相伴化療過程。(照片/李元亨 提供)

睜開雙眼每天都與病魔纏鬥，這時元亨才體悟到親友相伴的重要，化療初起還有味覺時，爸爸帶他去品嘗許多美食，更在他化療前一晚，擔心未來會失去味覺，花千元帶他去吃高級鐵板燒。生病這段期間，父親不曾在他面前掉淚，直到日前才得知，其實他在房間爆哭多次，也令他相當不捨。

化療住院期間，同學病房探視令元亨相當開心。(照片/李元亨 提供)

元亨提及本身是重組家庭，國中時，媽媽來到他們家，因她本身是位護理師，給予許多健康上知識及照護，在醫院期間，陪伴他做張口訓練及脖子轉動運動等，另感謝不離不棄的女友，每天視訊通話陪伴與包容負面情緒。生病後，元亨坦言對生命有所不同體悟，生命的無常，凡事不用計較太多，應懂得學會放下及知足。

(中時新聞網)