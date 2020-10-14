永豐銀行力推綠色金融生態圈，今日獲經濟部能源局頒發「光鐸獎－優良金融服務獎」，成為自2016年起、唯一連續5年獲頒光鐸獎肯定的金融業者。永豐銀行執行副總經理莊建發表示，永豐銀行以實際行動呼應政府2025年再生能源佔比20％目標綠能政策，並創新發展三大融資渠道助攻乾淨能源。

永豐銀行至今（2020）年9月底，融資合作太陽能電廠約4,360座、總發電量逾1.3 GW（百萬瓩），明（2021）年可望挑戰累計1座核能電廠裝置容量，積極打造創能、節能、儲能、金融四合一的一站式綠電大平台服務，力挺政府、產業齊力推動能源轉型、邁向永續家園。

莊建發表示，永豐銀行自2012年起啟動光電建置合作案並與各縣市政府及產業界共同推廣，首創過橋融資（bridge loan）以減輕建置電廠的資金負擔、提升企業投資意願；此外，2017年推出台灣首檔綠色債券、串接綠能資金融通與建設需求，亦為首家參與台灣國際太陽光電展（PV Taiwan）的金融業，與政府及企業分享經驗加速推動綠能產業。

今年7月，永豐銀行更首度結合民間交易、促成全台首件綠電交易融資案，協助企業接軌RE100（百分之百再生能源）國際潮流，自2016年迄今獲得13座國內、外綠能相關獎項，包括國際財經雜誌《The Asset》頒發「The Asset ESG Corporate Awards 2019」（環境、社會、治理）大獎、金管會「辦理新創重點產業放款」優等銀行、循環經濟產業及再生能源產業特別獎及《卓越》雜誌綠色金融服務獎等多重肯定。

為持續協助綠色產業發展所需的營運資金，永豐銀行積極啟動籌組大型太陽能電廠聯貸案，建置類型涵蓋屋頂型、地面型及水上型並持續擴大規模。永豐銀行表示，自去（2019）年迄今共主辦6件聯貸、總金額逾250億元，合計裝置容量達逾500 MW，未來將持續打造與時俱進的創新融資服務，鎖定「創能、儲能、潔能」開拓再生能源的新市場、新客戶及新產品，打造政策、產業及綠色金融三贏局面，迎向綠能新紀元。

(中時 )