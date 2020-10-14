台北市長柯文哲今赴台北市議會，向國民黨團進行重大政策法案報告，針對美豬議題，議員吳世正頻追問瘦肉精是否對人體造成影響，柯文哲不耐開嗆，「我不要跟你討論醫學的問題，講了你也聽不懂！」，議員秦慧珠要求道歉，柯文哲也隨即表達歉意。

吳世正表示，美豬都要進來了，台北市長這麼淡定才奇怪，兩岸打仗是中央的事沒錯，但美豬直接威脅市民的安全，還說要維護市民安全，明明知道有問題、有毒，卻都不敢講，還在看中央的臉色。

吳世正怒嗆，柯文哲是要選總統的人，竟還在等民進黨關愛的眼神，號稱是科學家，而國內外實驗瘦肉精對人體有什麼傷害，要求他跟市民講清楚。

柯文哲表示，瘦肉精的用藥在醫院用很多，是一個強心劑，所有化學物都可以當作藥，但量不對就會變毒物，這是一個科學題目，其實要回歸科學討論，強調要看中央政府源頭怎麼管理。

「我不要跟你討論醫學的問題啦！」柯文哲不耐地說，瘦肉精要看濃度與量，這叫乙型刺激劑，平常可以當藥物用。

此外，議員秦慧珠痛批，柯文哲此言是在羞辱議員，要求柯道歉，柯文哲先回嗆「他才是政治語言！」，隨即勉為其難的說「好啦好啦！抱歉抱歉！」

(中時 )