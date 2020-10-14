資深媒體人黃暐瀚。（圖／資料照）

國民黨革實院院長羅智強日前接獲爆料，指「中天電視台關定了」，而國家通訊傳播委員會（NCC）將針對「中天電視」換發新聞台事業執照，於10月底舉辦聽證會。中天是否關台爭議持續延燒，資深媒體人黃暐瀚指出，過去也曾發生電視台遭撤消執照，而最直接的衝擊就是員工生計受到影響。

2005年發生電視頻道換照爭議，最後7個頻道未通過審核，因而停播，包括東森新聞S台、華爾街財經台、蓬萊仙山衛星電視台、龍祥電影台等。其中東森新聞S台因被認為多數節目過於商業化、綜藝化，《社會追緝令》屢播出「鋼管辣妹」、「應召酒店」等，遭罰23次，時任新聞局局長姚文智曾回應媒體「腥羶色、違法的情況特別嚴重」。

蓬萊仙山與歐朋電視台，則因深夜播出以色情廣告為主的「清涼秀」，而遭停播。當時在野黨強烈批評新聞局違反新聞自由，要求催生國家通訊傳播委員會（NCC）。

今（14）日黃暐瀚在政論節目《頭條開講》中表示，東森S台關台，員工生計受影響，沒有收入，當年也沒有年終獎金，而中天新聞台是新聞媒體，就像美國福斯（FOX）可以說是川普台，如果川普沒有連任，福斯會被關嗎？喜歡川普的人就看福斯，不喜歡就不要看，言論傾向誰可以被檢視、被討論，但不可拿來當關台標準。

此外，先前有民眾接受中天節目受訪時，稱200噸柚子丟到水庫，主持人隨即發現，不到2分鐘立即更正，仍遭NCC認定為假新聞，執意開罰。

柚農口誤「2分鐘內」更正，NCC仍執意開罰。（圖／中天新聞畫面）

對此，黃暐瀚表示，像這種LIVE節目，完全不知道下一秒會發生什麼事情，可以算是製作單位設計的嗎？如果不是，事後也澄清但仍被開罰，不僅是金錢上的傷害，也讓新聞台不斷留下被開罰記錄，最後審核時，說尊重言論自由，但卻因違規記錄太多不予換照。

黃暐瀚指出，過去這兩年以來，因為政治作為太過對立，連開罰標準都不一樣，有的台訊息錯誤更正就好，有的就會被特別挑出來，還被罰非常重，所謂的違規記錄，在開罰當下就已經不公平了。

柚農口誤「2分鐘內」更正 NCC創惡例罰政論節目｜201904011中天新聞

(中時新聞網)