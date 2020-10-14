兩岸關係因中美角力日益緊張，國防部因應新局勢，111年起教召調整為「1年1訓、1次14天」，年輕人教召當兵會成為生活之日常。前海軍陸戰隊指揮官宋兆文表示，他認為這樣還遠遠不夠，至少要做到連級實彈射擊，並持續3個月，因為後備和常備不能有差異。

宋兆文13日在政論節目《頭條開講》中表示，兩岸的軍情非常嚴峻，大陸放棄文統，積極準備武統，未來武力犯台至少會動員60萬部隊，40萬登陸部隊、20萬的火箭軍、海空軍、戰略支援部隊，而目前國軍只有18萬，所以後備軍人的戰力非常重要，他還舉以色列女兵為例。

宋兆文指出，後備和常備不能有差異，未來這200萬後備軍人，是國家命脈的支撐，這非常重要，「這麼嚴峻的時刻，我們後備軍人要加強訓練，我認為這個要求標準，一直要做到連級的實彈攻擊，至少要3個月，才能達到這個目的，才能夠訓練得好」。

宋兆文直言，「上戰場不是普普通通的，你沒射擊過的人，我給你一把槍你絕對打不中」，戰鬥教練一定要把它做好，現在教召制度調整，未來可能把趴在地上射擊，改為行進間戰鬥射擊，「那還是不夠的，沒有敵情觀念，你要立嚴格的敵情觀念，讓後備軍人上了戰場可以直接去作戰」。

宋兆文分析，未來是後備固守；常備機動打擊，灘頭和戰略要域都是後備軍人在固守，「如果訓練不夠，沒有戰鬥意志、怕死，怎麼打這個仗？」若我們打不贏，敵人就直接上來了，所以後備軍人教召要從嚴，時間一定要拉長。

宋兆文更酸，「當然，要感謝民進黨政府把兩岸關係搞這麼差，你就讓後備軍人要增加訓練、讓空軍特別辛苦」，如果不是這樣，這些事就不會發生，但是因為民進黨的政策，教召就要增加，不加強後備軍人沒戰力，我們國家的戰力就支撐不久，很快就會被打敗。

(中時新聞網)