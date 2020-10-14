月薪25萬元和3萬元煩惱相同的臉書文引發熱議。很會跟時事梗的內政部小編也在臉書來上一張「月薪3萬臉盆洗手、月薪25萬金盆洗手」的梗圖，連民進黨立委賴品妤都忍不住留言，「有笑有推」；原po文者知名網紅作家「一件襯衫」黃山料本尊也來回應，說「我寫文章前，都會先洗手」。

這篇防疫洗手文的哏圖，創意是來自網紅黃山料分享的文章，內容描述一名31歲外商上班族，生活中的7大奢侈；並認為外交上班族雖然一個月賺25萬，但與月薪3、 4萬的人煩惱沒什麼不同，引起網路論戰。

而內政部這篇「臉盆、金盆洗手」的貼文，原來是因應明天15日「國際洗手」日而來，小編在臉書強調，不管金盆洗手、臉盆洗手，還是酒精乾洗手洗手，防疫的心都是一樣的，疫情當前，一定要顧好自身健康安全。

內政部的洗手文，除吸引立委賴品妤及黃山料本尊回應、連人力銀行也來摻一腳，說「不知道月薪25萬的工作內容是甚麼呢」？在短短時間內已吸引1萬多個民眾按讚。

(中時 )