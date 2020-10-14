2020丹麥羽球公開賽成為世界羽球巡迴賽在新冠肺炎疫情後第一站，唯一參賽台將的一哥周天成，第1局天哥救球時右手被地板擦傷濺血，經過包紮後繼續拚戰，克服開局落後劣勢，首局中斷超車成功，最終天哥21比16、21比11擊退地主選手斯文森（Victor Svendsen）、旗開得勝。

世界羽球巡迴賽因為新冠肺炎疫情從3月全英羽球公開賽後停賽，大約7個月時間選手們只能閉門苦練，為了找回比賽感覺和節奏，儘管回國後需要隔離14天，周天成還是決定出賽，也努力做好自身健康管理。

睽違多時的第一場比賽，周天成一開始因為是生涯第一次在世界巡迴賽遭遇斯文森，面對對手強烈的攻勢遇到一些麻煩，被對手先拿到前兩分，後來雙方一度4比4平手，但斯文森相當有侵略性又稍微領先，不過隨著比賽前進，天哥也找回狀態，靠著一波5比0攻勢超前比數，接下來就一路領先到拿下首局。

第2局周天成乘勝追擊，開局就3比0壓制對手，在一路領先的情況下直落二收下勝利、晉級16強，由於世界球王桃田賢斗並未來丹麥參賽，周天成被看好有機會奪冠。

(中時 )