中天新聞台換照審查在即，中天《頭條開講》節目來賓今天直言，川普再怎麼討厭CNN也不會關掉它，反之，拜登就算當選總統，也不會關掉福斯。

資深媒體人黃暐翰說，美國的福斯電視台，其實基本上就是所謂的川普台，天天專訪川普，天天播報川普的新聞。那川普如果今年川普11月3號沒有連任的話，福斯會被關嗎？它不會被關的。

黃暐翰又說，不喜歡川普的人就不要看福斯，又或許是不喜歡川普可是喜歡看福斯，也是可以去看這就叫做民主國家的新聞媒體言論自由。所以今天政治傾向或是言論的內容是不是比較偏向誰，這個可以被檢視、被公評但不可以拿來變成是能不能換照的標準。

台北市議員李柏毅指出，NCC成立的時候實際上是模仿了美國的聯邦通信委員會，川普非常討厭CNN，但是川普也沒有把CNN關掉。但為什麼現在我們的執政者非常討厭中天，感覺起來就很想要下重手開鍘中天，「想學美國的制度，但學到後來整個都歪掉了，不曉得學到哪裡去。」

國家暨國際事務專家賴岳謙認為，潘朵拉的盒子不能隨便打開。今天民進黨政府完全執政，什麼都敢做的情形下，所有的政黨也都學會，原來執政黨一旦完全執政，什麼都可以做也都敢做。今天只因為政治立場跟執政當局不同，就要把他的新聞自由、新聞權利、員工的工作權全部剝奪。民意如流水，以後哪一天換黨執政了，它對於反對的人一樣可以不管三七二十一羅織罪名嗎？

賴岳謙強調，以後任何政黨執政的時候，要砍掉一個老是反對的媒體，就一直罰、一直罰、一直罰，最後等換照的時候就直接幹掉，完全可以用同樣的程序。請問我們的媒體，您要活在這樣的一個環境下嗎？現在是台灣不分藍綠，應該所有的媒體都要團結起來，捍衛新聞自由。

(中時 )