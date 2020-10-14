范冰冰今晚壓軸現身華鼎獎紅毯。(取自微博)

范冰冰火辣禮服開高衩，風一吹全看光。(取自微博)

大家都在看美女下車。(取自微博)

39歲大陸女星范冰冰，2018年捲入陰陽合同逃稅風波，讓如日中天的演藝事業一瞬間陷入谷底，幸好她並未因此而氣餒，不斷嘗試各種方法博復出，今(14日)更盛裝出席在澳門舉行的第27屆華鼎獎紅毯，一身霸氣的性感黑天鵝打扮，讓粉絲直呼昔日的紅毯女王又回來了。

范冰冰今晚驚喜現身第27屆華鼎獎紅毯，大波浪長髮、復古紅唇加上宛如黑天鵝般的黑色性感禮服，讓她一出現就瞬間擄獲全場目光。還有網友捕捉到她下車時，巧遇強風吹起高衩裙擺，讓她裙下兩條雪白大腿根全都露的性感畫面。

其實范冰冰與華鼎獎淵源頗深，她2013年曾憑著驚悚片《二次曝光》拿下華鼎獎影后寶座。而她今晚受訪時，也不忘為演出好萊塢新片《355》宣傳，希望大家多多期待。

范冰冰紅毯女王重出江湖，氣場全開的性感身影也引爆大批陸網友討論，「真的希望她回歸，顏值氣場太殺我了」、「她下車那個影片，絕了」、「是連風都會眷顧的女人了」。

(中時新聞網)