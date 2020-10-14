由於美國祭出禁令，封殺華為取得晶片的管道，使得大陸最大手機品牌華為因晶片取得困難，預期明年市佔率將出現大幅下滑，而同為大陸品牌，大陸第二大智能手機製造商Oppo副總裁表示，計劃明年在歐洲至少取得5%的市佔率，並計劃在未來三年成為歐洲市場最大的手機品牌之一。

根據《日經亞洲新聞》報導，Oppo的副總裁兼全球銷售總裁吳強受訪時指出，Oppo增加最快的市場是西歐，今年銷售額已增長了兩倍，而在東歐的銷售額增加得幾乎一樣快。Oppo現在的目標是，要在明年於歐洲取得5%的市佔率，在未來三年內，讓市佔率達到10%至15%，成為歐洲市場最大的手機品牌之一。

目前歐洲最大的手機品牌為三星和蘋果（Apple），它們的市佔率分別為35%及17%，而Oppo去年在歐洲的市佔率為1%，到今年第2季已達到3%。

吳強並強調，今年以來，我們比以往任何時候都更加重視遵守當地法律。我們確保所做的一切都符合每個市場的當地法規。 他說，Oppo還審查了其製造過程，並增加了其單一來源地區的供應商數量。

報導指出，隨著華為手機市佔將下滑，多間品牌均希望可以接收今年第2季華為在歐洲市場的市佔率，華為在歐洲市場的份額從去年的22％下降到了6月季度的16％，隨著晶片取得受限，明年的全球出貨量可能比今年少61%以上，Oppo明年在全球的銷售因此有望增長38%以上，小米及Vivo亦有望增長至30%及46%。

(中時新聞網)