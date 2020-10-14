大陸近兩年開始大力發展5G手機等應用之下，也讓5G手機的資費方案加速推展，但據大陸中新網報導，分別在中國移動、中國聯通、中國電信等大陸3大電信運營商手機營業廳APP查詢之後發現，相比以前情形，如今要選用4G套餐種類明顯較少，觀察月租50元（人民幣，下同）以下只剩下某公司的互聯網套餐。

雖然APP上仍有部分低價4G套餐宣稱在售，但基本是「無貨」狀態，恐讓新使用者入網或老用戶更換套餐只能辦理高價費率的5G方案。

另外在推展大陸5G基地站的進度方面，根據介面新聞引述中國移動副總經理趙大春14日表示，截至9月止，中國移動集團已經提前完成全年建設目標，開通5G基地站達到35萬個，並已經超額完成全年30萬個的目標。

趙大春更指出，在中國國際資訊通信展覽會上提到，目前中國移動集團在全大陸的所有地市級以上城市，以及部分重點縣城，都已實現5G網路商用。

(旺報 )