疫情社交距離的限制，促使不少人叫外送解決三餐，因此受惠的荷蘭美食外送平台Just Eat Takeaway14日公布，第3季全球線上訂單1.514億張，較去年同期激增46％，總計今年前3季的訂單量達4.083億張，激勵該公司周三倫敦早盤的股價跳漲5.34％。

(工商 )