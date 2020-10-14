線上訂單爆量 Just Eat Takeaway股價大漲 21:132020/10/14 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情社交距離的限制，促使不少人叫外送解決三餐，因此受惠的荷蘭美食外送平台Just Eat Takeaway14日公布，第3季全球線上訂單1.514億張，較去年同期激增46％，總計今年前3季的訂單量達4.083億張，激勵該公司周三倫敦早盤的股價跳漲5.34％。 (工商 ) #全球 #線上 #Just #Eat #Takeaway 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 祥碩訂單滿到2021 業績火熱 04:092020/10/14 證券．權證 印尼台灣形象展線上登場 貿協助攻廠商588場雲端洽談 20:102020/10/14 財經 《國際產業》蘋果發表會 4款新iPhone、HomePod Mini齊發 08:182020/10/14 財經 《半導體》蘋果需求看增 景碩樂登近2月高點 14:482020/10/14 財經 IPhone12亮相 遠傳今11點開放線上預約 11:392020/10/14 生活 福州數字峰會 線上線下逛起來 04:092020/10/14 兩岸新聞 《半導體》營收攀峰＋營運穩健 欣銓紅光閃爍 10:502020/10/14 財經 AI新創基金 爆發力強 04:092020/10/14 投資理財 Igenomix舉辦線上生殖醫學論壇 04:092020/10/14 投資理財 《產業》AMPA三展21日登場 汽機車產業鏈力挺 11:072020/10/14 財經 財經熱門新聞 台積電明法說 專家爆只會有兩種結局 - 財經 iPhone12準備大啖陸市場！都用台積電5奈米 華為新機被打趴？ - 財經 GPU大廠肥單不只三星8奈米拿！ 驚爆回頭找台積電內幕 - 財經 《光電股》茂迪TOPCon高效模組首展 發電效益大升30％ - 財經 - 時報資訊 華為遭川普判死 日媒爆2大關鍵深圳也危險了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。